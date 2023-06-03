Владимир Кузьмичёв: по внешней картинке Мантуан — не уровень «Зенита»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв прокомментировал информацию о возможном выкупе «Зенитом» прав на полузащитника Густаво Мантуана у бразильского «Коринтианса».
«У меня нет полной уверенности, что покупка Мантуана стоящая. Для того чтобы это понимать, надо находиться внутри, видеть тренировочный процесс. По внешней картинке Мантуан — не уровень «Зенита». Для меня это спорная покупка.
Слабее ли Мантуан Мостового? Мне Мостовой всегда импонировал, потому что я знаю его с детства. Меня подкупает то, что в такой команде, при такой высокой конкуренции Андрей стал если не стабильным игроком основного состава, то основной обоймы точно. Это дорогого стоит. Мостовой сильнее и перспективнее Мантуана», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».
- 3 июня 2023
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