Хави: девушки «Барселоны» не устают побеждать, жду сегодняшнего финала Лиги чемпионов
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о финале женской Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в 17:00. В этом матче сыграют женские составы «Барселоны» и «Вольфсбурга».
«У меня очень хорошие отношения с Хонатаном (тренер женской «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»), он очень корректен и делает необыкновенную работу. Девушки «Барселоны» не устают побеждать, жду сегодняшнего финала Лиги чемпионов. Как фанат этой команды я желаю им всего наилучшего», — приводит слова Хави Marca.
На пути к финалу женская «Барселона» боролась с «Ромой» в 1/4 финала и с «Челси» в полуфинале. В группе D каталонская команда заняла первое место. Топ-бомбардиром турнира является Эва Пайор – нападающая «Вольфсбурга».
Комментарии
- 3 июня 2023
-
14:41
-
14:40
-
14:35
-
14:34
-
14:30
-
14:17
-
14:11
-
14:06
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:51
-
13:50
-
13:40
-
13:30
-
13:23
-
13:14
-
13:10
-
13:00
-
12:54
-
12:49
-
12:40
-
12:34
-
12:25
-
12:23
-
12:22
-
12:04
-
12:00
-
11:51
-
11:50
-
11:42
-
11:39
-
11:39
-
11:26
-
11:19
Партнерский контент