Хави: девушки «Барселоны» не устают побеждать, жду сегодняшнего финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о финале женской Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в 17:00. В этом матче сыграют женские составы «Барселоны» и «Вольфсбурга».

«У меня очень хорошие отношения с Хонатаном (тренер женской «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»), он очень корректен и делает необыкновенную работу. Девушки «Барселоны» не устают побеждать, жду сегодняшнего финала Лиги чемпионов. Как фанат этой команды я желаю им всего наилучшего», — приводит слова Хави Marca.

На пути к финалу женская «Барселона» боролась с «Ромой» в 1/4 финала и с «Челси» в полуфинале. В группе D каталонская команда заняла первое место. Топ-бомбардиром турнира является Эва Пайор – нападающая «Вольфсбурга».