«Реал» объявил об уходе Марко Асенсио

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды нападающего Марко Асенсио.

«Реал» хотел бы выразить свою благодарность Марко Асенсио, игроку, который семь сезонов защищал цвета нашей команды. Он пришёл в «Реал», когда ему было всего 20 лет, и ему удалось войти в историю нашего клуба в одном из самых успешных периодов команды. Мы, мадридисты, никогда не забудем его игру и поведение за всё это время. «Реал» всегда был и будет его домом, и клуб желает ему и его семье удачи на новом этапе», — гласит официальное заявление «Реала».

27-летний Асенсио играл за «Реал» с 2016 года. В составе мадридцев нападающий выиграл 17 трофеев, трижды став чемпионом Испании и столько же раз выиграв Лигу чемпионов.

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