Тренер сборной России U17 оценил уровень бразильских юниорских команд на Кубке БРИКС

Старший тренер юниорской сборной России до 17 лет Денис Первушин подвёл итоги Кубка БРИКС, а также рассказал об особенностях бразильских команд.

В турнире принимали участие бразильские «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьонал», «Сантос», «Палмейрас» и «Фламенго», сборная России и санкт-петербургский «Зенит». Победу в Кубке БРИКС одержали петербуржцы, обыгравшие в финале российскую национальную команду.

«Чем бразильские команды отличаются от наших? В первую очередь это интенсивность и единоборства. Даже в финале мы играли с командой из России, была не такая интенсивность, не такое количество единоборств. В играх с бразильскими командами была очень высокая степень единоборств, судьи допускали довольно хороший уровень борьбы. Что понравилось, это техническая подготовка, безусловно, все футболисты всех бразильских команд вне зависимости от позиции очень легко обыгрывают один в один, то есть с мячом просто шикарно работают. Конечно, и скоростные возможности, не видел у бразильских команд медленных футболистов, то есть все взрывные, быстрые, бегут.

Все матчи были полезными, но у каждой игры своя история. В первом матче мы были только с дороги, только приехали, скажем так, ещё в стадии акклиматизации были. Второй матч — качество поля немного нас ошарашило, третий был очень своеобразным, потому что очень высокая интенсивность. В матче с «Коринтиансом» была самая качественная игра, был хороший темп, уровень соперника был очень высокий. Что касается «Сантоса», вы видели, что закрутка получилась с пенальти, ну а в финале просто не хватило сил. Мы не смогли достучаться до ребят в плане психологии, что это финал, последняя игра, они нас не услышали», — приводит слова Первушина ТАСС.