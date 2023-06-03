Хави — о возвращении Месси: я бы очень этого хотел

Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что возвращение Лионеля Месси в клуб является одной из приоритетных целей для каталонцев.
«Приоритеты абсолютно ясны, я бы действительно хотел, чтобы Месси вернулся. Но сейчас, помимо Лео, другим приоритетом является полузащитник.
Я жду, и я буду особенно рад, если бы он вернулся. Куда бы он ни шёл, у него всё шло хорошо, он мог бы помочь нам во многом, но это в большей степени его решение, и я приму любое развитие событий. Как поклонник «Барсы» я бы очень хотел, чтобы он вернулся», – цитирует тренера «Барселоны» Diario Sport.
Ранее тренер сине-гранатовых заявил, что Месси мог бы сильно помочь «Барселоне» своей универсальностью. «Он может адаптироваться к игре на многих позициях, может играть как вингер, как полузащитник, как «ложная девятка», где он играл всю свою жизнь», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
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