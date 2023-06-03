«Зенит» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел» объявили стартовые составы команд на матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 3 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра Артёма Чистякова прозвучит в 17:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав «Зенита»: Васютин, Караваев, Чистяков, Круговой, Алип, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Барриос, Мантуан, Сергеев.
Стартовый состав «Факела»: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Марков, Алпаев.
«Зенит» уже гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ, набрав в 29 сыгранных матчах 67 очков. «Факел» продолжает борьбу за сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России. До начала тура воронежцы идут на 12-м месте в таблице, однако могут опуститься в зону стыковых матчей, если проиграют «Зениту», а в параллельном матче «Крылья Советов» обыграют «Спартак».
- 3 июня 2023
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