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«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
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Самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак» объявили стартовые составы команд на матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт сегодня, 3 июня, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток главного судьи Алексея Амелина прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов, Горшков, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Рассказов, Ежов, Гарре, Шитов.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Литвинов, Чернов, Хлусевич, Пруцев, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Зиньковский, Промес.

«Спартак» борется за серебряные медали чемпионата России сезона-2022/2023. Сейчас второе место в турнирной таблице РПЛ занимает ПФК ЦСКА. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. На третьей строчке располагается «Спартак» (54), на четвёртой — «Ростов» (53). «Крылья Советов», напротив, борются за непопадание в зону стыковых матчей.

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