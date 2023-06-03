«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

Самарские «Крылья Советов» и московский «Спартак» объявили стартовые составы команд на матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт сегодня, 3 июня, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток главного судьи Алексея Амелина прозвучит в 17:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов, Горшков, Гапонов, Солдатенков, Бейл, Костанца, Бабкин, Рассказов, Ежов, Гарре, Шитов.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Литвинов, Чернов, Хлусевич, Пруцев, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Зиньковский, Промес.
«Спартак» борется за серебряные медали чемпионата России сезона-2022/2023. Сейчас второе место в турнирной таблице РПЛ занимает ПФК ЦСКА. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. На третьей строчке располагается «Спартак» (54), на четвёртой — «Ростов» (53). «Крылья Советов», напротив, борются за непопадание в зону стыковых матчей.
- 3 июня 2023
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