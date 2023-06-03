Анчелотти — о возможном уходе Бензема: у него контракт на год. У нас нет сомнений

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уверен, что нападающий Карим Бензема останется в клубе.
«Я поддерживаю то, что легенды «Реала» должны доиграть карьеру в клубе. Так думаю и я, и болельщики. Но у игроков могут быть другие намерения, например, более продолжительная карьера, больше игр…
Бензема готов сыграть завтра, и у него есть годичный контракт. У нас нет никаких сомнений, что он останется», — приводит слова итальянского тренера AS.
Последнее время активно ходят слухи о том, что мадридский «Реал» ищет нового игрока на позицию центрального форварда. Одним из наиболее предпочтительных вариантов для клуба является нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Своими заявлениями Анчелотти создал некоторые сомнения в том, что французский форвард будет заменён.
Видеообзор одного из последних матчей «Реала»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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