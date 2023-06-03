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«Локомотив» — «Торпедо»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Торпедо»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
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В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московские «Локомотив» и «Торпедо». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичёв, Митай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Роганович, Юзепчук, Усанов, Орехов, Енин, Эркинов, Чурич, Стефанович, Турищев.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Локомотив» на выезде обыграл «Торпедо» со счётом 1:0. Победу железнодорожникам принёс полузащитник Артём Карпукас.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 42 очка за 29 матчей. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков. Следующий сезон автозаводцы проведут в Первой лиге. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).

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