«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили стартовые составы команд на финальный матч Кубка Англии сезона-2022/2023, который пройдёт сегодня, 3 июня, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра Пола Тирни прозвучит в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав «Манчестер Сити»: Ортега, Уолкер, Стоунз, Диаш, Аканджи, Родриго, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Грилиш, Холанд.
Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Линделёф, Шоу, Каземиро, Фред, Фернандеш, Эриксен, Санчо, Рашфорд.
За всю историю «Юнайтед» выигрывал трофей Кубка Англии 12 раз. В свою очередь, «Сити» побеждал в турнире шесть раз.
На пути в финал «горожане» прошли «Челси» (4:0), «Арсенал» (1:0), «Бристоль Сити» (3:0), «Бёрнли» (6:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0).
«Красные дьяволы» обыграли «Эвертон» (3:1), «Рединг» (3:1), «Вест Хэм» (3:1), «Фулхэм» (3:1) и «Брайтон» (0:0, 7:6 по пенальти).
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии сезона-2022/2023. «Манчестер Юнайтед» в чемпионате финишировал на третьем месте.
- 3 июня 2023
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