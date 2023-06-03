«Кубань» обыграла «Уфу» и осталась в Первой лиге

Завершился матч 34-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и краснодарская «Кубань». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). «Кубань» одержала победу со счётом 2:1.
Счёт в матче на 45+5-й минуте открыл полузащитник гостей Нури Абдоков, реализовав пенальти. На 58-й минуте защитник «Уфы» Александр Сандрачук забил ответный мяч. Победу «Кубани» принёс полузащитник Илья Мосейчук, который отличился на 61-й минуте.
«Кубань» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 37 очков и осталась в Первой лиге. «Уфа» завершила сезон на 16-й строчке, заработав 32 очка. Уфимцы отправляются во Вторую лигу. Победитель — казанский «Рубин» (69).
- 3 июня 2023
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