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«Кубань» обыграла «Уфу» и осталась в Первой лиге

«Кубань» обыграла «Уфу» и осталась в Первой лиге
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Завершился матч 34-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Уфа» и краснодарская «Кубань». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). «Кубань» одержала победу со счётом 2:1.

Счёт в матче на 45+5-й минуте открыл полузащитник гостей Нури Абдоков, реализовав пенальти. На 58-й минуте защитник «Уфы» Александр Сандрачук забил ответный мяч. Победу «Кубани» принёс полузащитник Илья Мосейчук, который отличился на 61-й минуте.

«Кубань» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 37 очков и осталась в Первой лиге. «Уфа» завершила сезон на 16-й строчке, заработав 32 очка. Уфимцы отправляются во Вторую лигу. Победитель — казанский «Рубин» (69).

Россия - Мелбет Первая лига. 34-й тур
03 июня 2023, суббота. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 2
Кубань
Краснодар
0:1 Абдоков – 45+5'   1:1 Сандрачук – 58'   1:2 Мосейчук – 61'
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