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«Рубин» и «Родина» сыграли вничью в матче 34-го тура Первой лиги

«Рубин» и «Родина» сыграли вничью в матче 34-го тура Первой лиги
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Завершился матч 34-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе академии «Спартак» имени Ф.Черенкова в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Итоговый результат — 0:0.

На 53-й минуте полузащитник «Родины» Илья Камышев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. «Рубин» не смог воспользоваться численным преимуществом — команды так и не открыли счёт в матче.

«Рубин» завершил сезон-2022/2023 Первой лиги на первом месте в турнирной таблице. Команда набрала 69 очков после 34 матчей и вышла в Премьер-Лигу. «Родина» (50) заняла пятое место. Московская команда сыграет в стыковых матчах за право на участие в РПЛ.

Россия - Мелбет Первая лига. 34-й тур
03 июня 2023, суббота. 14:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань
Удаления: Камышев – 53' / нет
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