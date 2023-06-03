«Рубин» и «Родина» сыграли вничью в матче 34-го тура Первой лиги

Завершился матч 34-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе академии «Спартак» имени Ф.Черенкова в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Итоговый результат — 0:0.

На 53-й минуте полузащитник «Родины» Илья Камышев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. «Рубин» не смог воспользоваться численным преимуществом — команды так и не открыли счёт в матче.

«Рубин» завершил сезон-2022/2023 Первой лиги на первом месте в турнирной таблице. Команда набрала 69 очков после 34 матчей и вышла в Премьер-Лигу. «Родина» (50) заняла пятое место. Московская команда сыграет в стыковых матчах за право на участие в РПЛ.