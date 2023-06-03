«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с «Челси» о покупке Мэйсона Маунта

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Челси». Цель «красных дьяволов» — полузащитник Мэйсон Маунт.
У английского футболиста недавно сорвались переговоры с лондонским клубом, и, по недавним сообщениям The Telegraph, Маунт уже согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед». Теперь манкунианцам нужно договориться с «Челси».
По сообщениям The Guardian, «Манчестер Юнайтед» планирует заплатить «Челси» £ 50–60 млн. «Челси» же хочет получить за игрока £ 70 млн, не считая бонусных выплат.
«Манчестер Юнайтед» понимает, что «Челси» со своими финансовыми проблемами вынужден продавать игроков, поэтому рассчитывает на успех в покупке футболиста.
Помимо «Манчестер Юнайтед», к Маунту проявляют интерес такие клубы, как «Арсенал», «Ливерпуль», «Бавария».
- 3 июня 2023
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