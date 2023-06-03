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Ахмат — Краснодар. Прямая трансляция
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«Ахмат» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
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«Ахмат» и «Краснодар» объявили стартовые составы команд на матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт сегодня, 3 июня, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток главного судьи Рафаэля Шафеева прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семёнов, Быстров, Богосавац, Камилов, Олейников, Карапузов, Швец, Харин, Агаларов.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Волков, Арутюнян, Алонсо, Ионов, Ахметов, Черников, Баньяц, Батчи, Кокшаров.

«Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 49 очков. «Краснодар» идёт на шестой позиции с 47 очками. Команды не смогут подняться выше пятой строчки.

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