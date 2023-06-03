«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ
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«Оренбург» и московское «Динамо» объявили стартовые составы команд на матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт сегодня, 3 июня, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток главного судьи Сергея Иванова прозвучит в 17:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Оренбург»: Кеняйкин, Гойкович, Печенин, Перес, Эктов, Капленко, Вера, Флорентин, Обухов, Воробьёв, Мансилья.
«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Сазонов, Лаксальт, Маричал, Фомин, Захарян, Норманн, Нгамалё, Тюкавин, Гладышев.
«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 43 очка. «Динамо» идёт на седьмой позиции с 45 очками.
Комментарии
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