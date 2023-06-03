«Оренбург» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

«Оренбург» и московское «Динамо» объявили стартовые составы команд на матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт сегодня, 3 июня, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток главного судьи Сергея Иванова прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Оренбург»: Кеняйкин, Гойкович, Печенин, Перес, Эктов, Капленко, Вера, Флорентин, Обухов, Воробьёв, Мансилья.

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Сазонов, Лаксальт, Маричал, Фомин, Захарян, Норманн, Нгамалё, Тюкавин, Гладышев.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 43 очка. «Динамо» идёт на седьмой позиции с 45 очками.