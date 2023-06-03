Василенко — о своём будущем в «Алании»: сбежать — это самого себя унизить! Мы не тонем

Главный тренер владикавказской «Алании» Олег Василенко заявил, что не собирается покидать клуб, несмотря на проблемы команды с лицензированием для игры в РПЛ.

«Когда я приходил в клуб, мы с руководством пожали руки. У нас была цель — выйти в Премьер-Лигу. Эта цель у нас осталась. Такая ситуация может выбить из колеи только слабого. Здесь уникальный народ, уникальные футболисты, и их вообще это никогда не сбивало и сбить не может. Эта история продолжается три года. Первый раз — когда в стыки попали, но не смогли там участвовать, потом заняли шестое место. Тут вопросов нет. Но сейчас-то мы третьи, должны играть в стыках.

Бросить и уйти — это очень легко, но тогда зачем люди руки жмут? В отличие от многих других здесь не контрактная бумага важна, не роспись, здесь важны человеческие отношения. Люди через рукопожатие заключают и отвечают за свои слова. Вот для меня это важно! Я такой человек. Сбежать с тонущего корабля? Да это просто самого себя унизить! А мы не тонущий корабль. Я считаю, что каждый, кто в клубе, должен понимать: если ты мужчина, ты про футбол, ты настоящий, значит, надо через все эти испытания пройти! Нам всегда будут встречаться испытания, и все будут смотреть, как мы их преодолеем.

Сегодняшняя ситуация — часть испытания, значит, нужно из него выйти достойно! Я и команда будем выходить из этого достойно. Мы уже это показали», — приводит слова Василенко «Матч ТВ».