Спаллетти будет признан почётным гражданином Неаполя
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Тренер «Наполи» Лучано Спаллетти станет почётным гражданином Неаполя.
«Спаллетти взял скудетто с большим профессионализмом, самоотдачей и самообладанием. Мы говорим о великом тренере, который так много дал этому городу. Городской совет единогласно решил присвоить ему статус почётного гражданина. Мы уже запустили процедуру», — цитирует мэра города Гаэтано Манфреди Sky Sport Italia.
Напомним, «Наполи» стал чемпионом Серии А сезона-2022/2023, набрал 87 очков в 37 матчах. Ближайший преследователь неаполитанского клуба – «Лацио», который набрал 71 очко. Болельщики и игроки «Наполи» чествуют своего главного тренера Спаллетти, который привёл команду к победе. Спаллетти стал тренером «Наполи» два года назад, до этого он тренировал «Интер».
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