«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: на 14-й секунде Гюндоган открыл счёт
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В эти минуты на стадионе «Уэмбли» в Лондоне проходит финал Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» встречается с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток Пола Тирни прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Кубок Англии. Финал
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Перерыв
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гюндоган – 1' 1:1 Фернандеш – 33'
Уже на 14-й секунде игры Илкай Гюндоган открыл счёт. «Манчестер Сити» повёл в финале.
За всю историю «Юнайтед» выигрывал Кубок Англии 12 раз. В свою очередь, «Сити» побеждал в турнире шесть раз.
На пути в финал «горожане» прошли «Челси» в 1/32 финала, «Арсенал» в 1/16 финала, «Бристоль Сити» в 1/8 финала, «Бёрнли» в 1/4 финала и «Шеффилд Юнайтед» в 1/2 финала.
Манкунианцы одолели «Эвертон» в 1/32 финала, «Рединг» в 1/16 финала, «Вест Хэм» в 1/8 финала, «Фулхэм» в 1/4 финала и «Брайтон» в 1/2 финала.
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