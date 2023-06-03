Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Факел»: первый тайм прошёл без голов

«Зенит» — «Факел»: первый тайм прошёл без голов
Комментарии

Продолжается матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимает воронежский «Факел» на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ерохин – 82'

Первый тайм прошёл без голов.

Матч команд в первом круге завершился вничью – 1:1.

«Зенит» уже гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 67 очков после 29 туров. «Факел» продолжает борьбу за сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России. До начала тура воронежцы идут на 12-м месте в таблице, однако могут опуститься в зону стыковых матчей, если проиграют «Зениту», а в параллельном матче «Крылья Советов» обыграют «Спартак».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023