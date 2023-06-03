«Зенит» — «Факел»: первый тайм прошёл без голов
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Продолжается матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимает воронежский «Факел» на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Ерохин – 82'
Первый тайм прошёл без голов.
Матч команд в первом круге завершился вничью – 1:1.
«Зенит» уже гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 67 очков после 29 туров. «Факел» продолжает борьбу за сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России. До начала тура воронежцы идут на 12-м месте в таблице, однако могут опуститься в зону стыковых матчей, если проиграют «Зениту», а в параллельном матче «Крылья Советов» обыграют «Спартак».
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