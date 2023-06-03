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ЦСКА — «Ростов»: Чалов удвоил счёт

ЦСКА — «Ростов»: Чалов удвоил счёт
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Продолжается матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский ЦСКА принимает «Ростов». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу армейцев.

МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
4 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Медина – 9'   2:0 Чалов – 17'   3:0 Роша – 25'   4:0 Чалов – 33'

На девятой минуте Хесус Медина вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте Чалов удвоил счёт, реализовав пенальти.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью — 0:0. Матч состоялся 28 августа 2022 года.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. «Ростов» находится на четвёртой строчке, заработав 53 очка. Между ними — «Спартак» (54), который в параллельном матче встретится с «Крыльями Советов». Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).

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