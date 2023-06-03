«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Бруну Фернандеш сравнял счёт с пенальти

В эти минуты на стадионе «Уэмбли» в Лондоне проходит финал Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» встречается с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток Пола Тирни прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Манчестер Юнайтед» сравнял счёт в матче. На 31-й минуте Джек Грилиш сыграл рукой в своей штрафной, и после подсказки от VAR арбитр назначил пенальти в ворота «Манчестер Сити». Удар с «точки» в исполнении Бруну Фернандеша был точен.

Ранее счёт в матче уже на 14-й секунде открыл полузащитник «горожан» Илкай Гюндоган.

На пути в финал «горожане» прошли «Челси» в 1/32 финала, «Арсенал» в 1/16 финала, «Бристоль Сити» в 1/8 финала, «Бёрнли» в 1/4 финала и «Шеффилд Юнайтед» в 1/2 финала.

Манкунианцы одолели «Эвертон» в 1/32 финала, «Рединг» в 1/16 финала, «Вест Хэм» в 1/8 финала, «Фулхэм» в 1/4 финала и «Брайтон» в 1/2 финала.

За всю историю «Юнайтед» выигрывал Кубок Англии 12 раз. В свою очередь, «Сити» побеждал в турнире шесть раз.