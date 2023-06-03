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«Локомотив» — «Торпедо»: команды не смогли забить в первом тайме матча 30-го тура РПЛ

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются московские «Локомотив» и «Торпедо». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды не смогли забить ни одного мяча в первом тайме — 0:0. Ближе всех к голу был хавбек железнодорожников Антон Миранчук, угодивший в стойку ворот на 21-й минуте.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Локомотив» на выезде обыграл «Торпедо» со счётом 1:0. Победу железнодорожникам принёс полузащитник Артём Карпукас.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 42 очка за 29 матчей. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков. Следующий сезон автозаводцы проведут в Первой лиге. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).