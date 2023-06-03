ЦСКА — «Ростов»: Чернов отыграл один мяч

Продолжается матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский ЦСКА принимает «Ростов». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На девятой минуте Хесус Медина вывел хозяев вперёд. На 17-й минуте Фёдор Чалов удвоил преимущество команды. На 25-й минуте Виллиан Роша сделал счёт разгромным, а на 33-й минуте Чалов оформил дубль. На 79-й минуте Евгений Чернов отыграл один мяч.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью — 0:0. Матч состоялся 28 августа 2022 года.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков за 29 матчей. «Ростов» находится на четвёртой строчке, заработав 53 очка. Между ними — «Спартак» (54), который в параллельном матче встретится с «Крыльями Советов». Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).
- 3 июня 2023
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