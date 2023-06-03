«Зенит» — «Факел»: хозяева открыли счёт

Продолжается матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимает воронежский «Факел» на стадионе «Газпром Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 83-й минуте Александр Ерохин открыл счёт.

Матч команд в первом круге завершился ничьей – 1:1.

«Зенит» уже гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ, набрав в 29 сыгранных матчах 67 очков. «Факел» продолжает борьбу за сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России. До начала тура воронежцы идут на 12-м месте в таблице, однако могут опуститься в зону стыковых матчей, если проиграют «Зениту», а в параллельном матче «Крылья Советов» обыграют «Спартак».