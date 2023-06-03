Арбитр Федотов: Джикию за такое поведение забанят минимум на два матча, скорее всего — три

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление запасного игрока московского «Спартака» Георгия Джикии в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«По удалению Джикии нет никаких вопросов. Сначала выбежал на поле и начал орать – получил жёлтую. Потом всё равно не успокоился, начал орать на судью, и получил красную. Просто отказали тормоза. Кто он такой, чтобы так кричать? Он просто запасной команды. Раз получил прямую красную, значит, было жёсткое оскорбление. Его забанят минимум на две игры за такое поведение, а скорее всего – три. Думаю, судьи всё напишут красиво, а дальше уже пусть КДК решает, а «Спартак» ищет миллион видео», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.