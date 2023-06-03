«Локомотив» — «Торпедо»: хозяева впереди — 3:1

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В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются московские «Локомотив» и «Торпедо». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» забил два быстрых мяча после перерыва: на 50-й и 57-й минутах отличились Наир Тикнизян и Сергей Пиняев. Спустя три минуты после второго гола железнодорожников хавбек Антон Миранчук не реализовал пенальти. «Торпедо» воспользовалось щедростью «Локо» и сократило разрыв в счёте усилиями нападающего Ильи Стефановича.

Однако «Локомотив» очень быстро вернул себе преимущество в два мяча: отличился Вильсон Изидор — 3:1.

Напомним, команды не смогли забить ни одного мяча в первом тайме. Ближе всех к голу был хавбек железнодорожников Миранчук, угодивший в стойку ворот на 21-й минуте.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Локомотив» на выезде обыграл «Торпедо» со счётом 1:0. Победу железнодорожникам принёс полузащитник Артём Карпукас.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 42 очка за 29 матчей. «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков. Следующий сезон автозаводцы проведут в Первой лиге. Ранее чемпионский титул РПЛ обеспечил себе «Зенит» (67).