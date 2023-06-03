Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суммарный показатель xG двух голов Гюндогана в финале Кубка Англии составил 0,07

Суммарный показатель xG двух голов Гюндогана в финале Кубка Англии составил 0,07
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган забил два гола в ворота «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, и суммарный показатель xG этих моментов составил 0,07. Другими словами, Гюндоган реализовал два момента, когда шансы забить были минимальными.

Напомним, первый тайм завершился с ничейным счётом 1:1. Уже на 14-й секунде полузащитник Илкай Гюндоган вывел «горожан» вперёд, забив самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии. На 33-й минуте игры «Манчестер Юнайтед» восстановил равновесие на табло: арбитр назначил пенальти за игру рукой Джека Грилиша, и Бруну Фернандеш реализовал одиннадцатиметровый удар. В начале второго тайма Гюндоган во второй раз в матче вывел «горожан» вперёд, поразив ворота Давида де Хеа из-за пределов штрафной.

На пути в финал «горожане» прошли «Челси» в 1/32 финала, «Арсенал» в 1/16 финала, «Бристоль Сити» в 1/8 финала, «Бёрнли» в 1/4 финала и «Шеффилд Юнайтед» в 1/2 финала. Манкунианцы одолели «Эвертон» в 1/32 финала, «Рединг» в 1/16 финала, «Вест Хэм» в 1/8 финала, «Фулхэм» в 1/4 финала и «Брайтон» в 1/2 финала.
За всю историю «Юнайтед» выигрывал Кубок Англии 12 раз. В свою очередь, «Сити» побеждал в турнире шесть раз.

Материалы по теме
Холанд — лучший игрок сезона по версии Goal. В тройке также Де Брёйне и Винисиус
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023