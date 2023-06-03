«Зенит» обыграл «Факел» в матче заключительного тура РПЛ
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Завершился матч заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал воронежский «Факел» на стадионе «Газпром Арена». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил Александр Ерохин, открыв счёт на 82-й минуте встречи.
Матч команд в первом круге завершился вничью – 1:1. На гол Георгия Гонгадзе сине-бело-голубые ответили точным ударом Малкома. Игра проходила 8 октября 2022 года на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.
«Зенит» выиграл чемпионский титул, набрав в 30 сыгранных матчах 70 очков. «Факел» опустится на 14-ю строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, если «Крылья Советов» удержат победу в параллельном матче.
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