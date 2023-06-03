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«Пари НН» переиграл «Химки» со счётом 2:0

«Пари НН» переиграл «Химки» со счётом 2:0
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Завершился матч последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Пари Нижний Новгород» на стадионе «Нижний Новгород» переиграл «Химки». Финальный свисток главного арбитра Василия Казарцева зафиксировал счёт 2:0 в пользу хозяев.

На 34-й минуте счёт в матче открыл защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Стоцкий. На 83-й минуте центральный защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук удвоил преимущество хозяев, поставив точку в матче.

«Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 30 очков в 30 матчах. Команда Сергея Юрана примет участие в стыковых матчах за право выступать в РПЛ и сыграет с «Родиной». «Химки» остались на предпоследнем, 15-м месте с 18 очками. Команда досрочно лишилась шансов сохранить место в элитном дивизионе.

МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Химки
Химки
1:0 Стоцкий – 34'   2:0 Гоцук – 83'
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