«Пари НН» переиграл «Химки» со счётом 2:0

Завершился матч последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Пари Нижний Новгород» на стадионе «Нижний Новгород» переиграл «Химки». Финальный свисток главного арбитра Василия Казарцева зафиксировал счёт 2:0 в пользу хозяев.
На 34-й минуте счёт в матче открыл защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Стоцкий. На 83-й минуте центральный защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук удвоил преимущество хозяев, поставив точку в матче.
«Пари Нижний Новгород» финишировал на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 30 очков в 30 матчах. Команда Сергея Юрана примет участие в стыковых матчах за право выступать в РПЛ и сыграет с «Родиной». «Химки» остались на предпоследнем, 15-м месте с 18 очками. Команда досрочно лишилась шансов сохранить место в элитном дивизионе.
- 3 июня 2023
-
19:27
-
19:26
-
19:21
-
19:20
-
19:16
-
19:15
-
19:15
-
19:14
-
19:09
-
19:07
-
19:06
-
19:04
-
18:59
-
18:59
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:55
-
18:43
-
18:41
-
18:29
-
18:27
-
18:22
-
18:21
-
18:18
-
18:16
-
18:10
-
18:05
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:51
-
17:42
-
17:38
-
17:36