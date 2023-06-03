Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/2023

Форвард «Зенита» Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2022/2023. В течение розыгрыша национального первенства бразилец сумел отличиться 23 раза, сыграв при этом в 27 матчах. Отметим, что Малком забил 21 мяч с игры и только два с пенальти.
Топ-5 лучших бомбардиров по итогам чемпионата выглядит следующим образом:
1. Малком («Зенит») — 23 гола (два с пенальти);
2. Квинси Промес («Спартак») — 20 голов (три с пенальти);
3. Фёдор Чалов (ЦСКА) — 19 голов (шесть с пенальти);
4. Владимир Писарский («Оренбург» и «Крылья Советов») — 14 голов (два с пенальти);
4. Джон Кордоба («Краснодар») — 14 голов;
5. Александр Соболев («Спартак») — 13 голов (два с пенальти).
Отметим, что впервые за 29 лет сразу двум футболистам покорилась отметка в 20+ голов за сезон РПЛ.
Недавно стало известно, что Малком впервые получил вызов в главную сборную Бразилии.
- 3 июня 2023
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