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«Оренбург» разгромил «Динамо» на своём поле со счётом 3:0

«Оренбург» разгромил «Динамо» на своём поле со счётом 3:0
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Завершился матч последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» на поле стадиона «Газовик» разгромил московское «Динамо» со счётом 3:0.

На шестой минуте счёт в матче открыл нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья. На 40-й минуте полузащитник Дмитрий Воробьёв с передачи Лукаса Веры удвоил преимущество хозяев. Точку в матче поставил сам Лукас Вера, ассистировал полузащитник Габриэль Флорентин.

«Оренбург» финишировал на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 46 очков в 30 матчах. «Динамо» расположилось на девятом месте с 45 очками.

МИР Российская Премьер-лига. 30-й тур
03 июня 2023, суббота. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Мансилья – 6'   2:0 Воробьёв – 40'   3:0 Вера – 75'
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