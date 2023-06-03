«Оренбург» разгромил «Динамо» на своём поле со счётом 3:0

Завершился матч последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» на поле стадиона «Газовик» разгромил московское «Динамо» со счётом 3:0.

На шестой минуте счёт в матче открыл нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья. На 40-й минуте полузащитник Дмитрий Воробьёв с передачи Лукаса Веры удвоил преимущество хозяев. Точку в матче поставил сам Лукас Вера, ассистировал полузащитник Габриэль Флорентин.

«Оренбург» финишировал на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 46 очков в 30 матчах. «Динамо» расположилось на девятом месте с 45 очками.