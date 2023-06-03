ЦСКА впервые за пять лет завоевал медали чемпионата России

Завершился матч последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. ЦСКА дома разгромил «Ростов» со счётом 4:1. Московская команда благодаря этой победе заняла второе место. Таким образом, армейцы впервые за пять лет завоевали медали национального первенства.

Последний раз ЦСКА брал медали чемпионата России в сезоне-2017/2018. Тогда армейцы заняли второе место, набрав такое же количество очков, как и в РПЛ-2022/2023 — 58, уступив чемпиону (московскому «Локомотиву») всего лишь два очка.

В последний раз команда завоёвывала чемпионский титул в сезоне-2015/2016. Тогда командой руководил Леонид Слуцкий.