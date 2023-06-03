Главный тренер «Ариса» Шпилевский продлил контракт с командой до 2026 года

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский продлил контракт с командой до 2026 года, сообщает пресс-служба кипрского клуба. За полтора года у руля «Ариса» 35-летний специалист стал самым успешным тренером в истории команды: в прошлом сезоне он вывел подопечных в еврокубки, а в этом — привёл к первому в истории чемпионскому титулу.
Фото: телеграм-канал «Ариса»
Также новые контракты с «Арисом» подписал тренерский штаб Шпилевского: тренер по физподготовке Христос Пападопулос, тренер вратарей Такис Таки, ассистенты тренера Томми Яниген, Виталий Астафьев, Омер Ербай, Александр Колоцей.
«Вперёд, тренеры чемпионов! К новым достижениям!» — говорится в официальном телеграм-канале кипрского клуба.
За свою тренерскую карьеру Шпилевский успел поработать с такими командами, как брестское «Динамо», «Кайрат» и «Эрцгебирге».
- 3 июня 2023
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