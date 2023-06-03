Итоговая турнирная таблица РПЛ: ЦСКА взял серебро, «Пари НН» и «Факел» сыграют в стыках

Завершился регулярный сезон в Российской Премьер-Лиге. По итогам 30 туров турнирную таблицу чемпионата России возглавил санкт-петербургский «Зенит» (70 очков). Сине-бело-голубые, оформившие титул чемпиона досрочно, переиграли «Факел» с минимальным счётом на своём поле (1:0). Воронежская команда отправилась в стыковые матчи.
На втором месте финишировал ЦСКА (55), разгромивший в заключительном туре «Ростов» (4:1). «Спартак» (54) довольствовался бронзовыми медалями, уступив в гостях «Крыльям Советов» (32). Благодаря этому успеху самарский коллектив избежал участия в стыковых матчах.
«Пари Нижний Новгород» (30) сыграют в стыковых матчах, несмотря на победу в домашней игре с «Химками» (2:0). Напрямую элитный дивизион покинули «Химки» (18) и «Торпедо», уступившее «Локомотиву» со счётом 1:3.
- 3 июня 2023
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