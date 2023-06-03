Игроки «Крыльев» отпраздновали выживание в РПЛ, показав картину, написанную болельщиками

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В телеграм-канале самарских «Крыльев Советов» появилось видео из раздевалки команды после победы в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:0).

Видео доступно в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Игроки праздновали победу, взяв в раздевалку картину, написанную болельщиками самарцев. Отмечается, что картина была там и до матча.

Единственным голом в матче отметился форвард самарцев Бенхамин Гарре, открыв счёт на 55-й минуте. Спустя 10 минут «Спартак» получил право на 11-метровый удар, но Квинси Промес не смог переиграть Евгения Фролова.

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 32 очка в 30 матчах и заняли 12-е место, дающее право выступить в следующем сезоне чемпионата.