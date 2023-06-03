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Гендиректор ЦСКА Бабаев объяснил, почему клуб до сих пор не выкупил Мойзеса

Гендиректор ЦСКА Бабаев объяснил, почему клуб до сих пор не выкупил Мойзеса
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с контрактом защитника Мойзеса.

«По выкупу Мойзеса у нас опция до 15 июня открыта. Сейчас мы активно общаемся с «Интернасьоналем» всё тем же. С историей со ставками мы пытаемся разобраться. Ясности нет ни у бразильского клуба, ни у агента, ни даже, судя по всему, у бразильской федерации футбола, с который мы тоже контактировали. Конечно, нас это немного смущает, поскольку это достаточно серьёзные обстоятельства. Хочется быть уверенными, что нет никаких рисков», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Мойзес принял участие в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (4:1), по итогам которого ЦСКА занял второе место в чемпионате России.

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