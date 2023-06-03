«Зенит» продлил контракт с Кержаковым

«Зенит» продлил контракт с 36-летним голкипером Михаилом Кержаковым, сообщает пресс-служба питерского клуба. Новое соглашение с вратарём рассчитано до конца сезона-2023/2024.
Фото: телеграм-канал «Зенита»
«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет вратаря, ставшего самым «сухим» по итогам чемпионского сезона, с новым соглашением!» — говорится в сообщении клуба.
В сезоне-2023/2024 на счету Кержакова 24 матчей за «Зенит» в чемпионате России, в которых он пропустил 16 голов. Ориентировочная стоимость голкипера, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,5 млн.
Кержаков выступает за «Зенит» на протяжении восьми лет (с 2015 года). С питерской командой вратарь завоевал шесть чемпионских титулов. Также Кержаков выигрывал с клубом два Кубка и пять Суперкубков России.
- 3 июня 2023
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