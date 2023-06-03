Гильермо Абаскаль подвёл итоги сезона для «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги нынешнего сезона.
«Кто следит и болеет за «Спартак», тот видит, что команда отдавалась и играла сердцем, играла со страстью. Команда всегда старалась и играла на победу. Даже в сложные моменты часто совершали камбэк и возвращали результат, когда уступали в счёте.
Третье место в наш первый сезон. Я хочу и желаю, чтобы мы построили с нашим руководством клуба этот проект — команду победителей. Что касается итогов сезона, то буду реалистом: с теми амбициями, которые у нас есть, мы могли рассчитывать на место выше.
Я уверен, что 27 июня команда вновь соберётся и будет максимально заряжена. Будет с невероятным желанием прогрессировать и идти вперёд, продолжать развиваться. «Спартак» давно не забивал 60 голов по ходу сезона. Надеюсь, в следующем сезоне пропущенные голы не будут у нас отнимать столько очков, как и нереализованные моменты и пенальти», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 3 июня 2023
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:45
-
20:43
-
20:43
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:30
-
20:29
-
20:23
-
20:21
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:12
-
20:11
-
20:10
-
20:09
-
20:07
-
20:06
-
20:04
-
20:01
-
19:58
-
19:54
-
19:53
-
19:52
-
19:51
-
19:49
-
19:47
-
19:38