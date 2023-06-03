Гильермо Абаскаль подвёл итоги сезона для «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги нынешнего сезона.

«Кто следит и болеет за «Спартак», тот видит, что команда отдавалась и играла сердцем, играла со страстью. Команда всегда старалась и играла на победу. Даже в сложные моменты часто совершали камбэк и возвращали результат, когда уступали в счёте.

Третье место в наш первый сезон. Я хочу и желаю, чтобы мы построили с нашим руководством клуба этот проект — команду победителей. Что касается итогов сезона, то буду реалистом: с теми амбициями, которые у нас есть, мы могли рассчитывать на место выше.

Я уверен, что 27 июня команда вновь соберётся и будет максимально заряжена. Будет с невероятным желанием прогрессировать и идти вперёд, продолжать развиваться. «Спартак» давно не забивал 60 голов по ходу сезона. Надеюсь, в следующем сезоне пропущенные голы не будут у нас отнимать столько очков, как и нереализованные моменты и пенальти», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.