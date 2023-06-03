Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, как бороться с «Зенитом» в РПЛ

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев подвёл итоги выступления команды в чемпионате России.
«Чтобы подводить итоги сезона, я бы предпочёл дождаться Суперфинала. Если говорить только об РПЛ, конечно, мы удовлетворены. Считаю, что очень успешный сезон. Понятно, что для ЦСКА приоритетным местом является первое. Но если быть объективным, с «Зенитом» действительно непросто конкурировать. Если посмотреть на разрыв очков между первым и вторым местом, можно констатировать, что серебряные медали в нынешней ситуации — это задача максимум.
Что нужно делать, чтобы бороться с «Зенитом»? Играть, как мы играли сегодня, в каждом матче. Серебро — это всё-таки медали. В медалях мы не были почти пять лет. Кроме того, существенно увеличились доходы от телевизионных прав. Разница между второй и третьей строчкой — около 70 млн рублей, а между четвёртой и второй — 140 с лишним. Конечно, мы очень хотели занять второе место, боролись, чтобы завоевать серебро. Рад, что это удалось!» — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 3 июня 2023
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