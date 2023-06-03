Роман Бабаев: велика вероятность, что увидим Марио Фернандеса в качестве игрока ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что Марио Фернандес может вернуться в клуб.
«Буквально в четверг общался с Марио. Договорились связаться в конце чемпионата, обсудить все нюансы. Есть вопросы с «Интернасьоналом». Велика вероятность, что Марио мы увидим. Не хочу забегать вперёд, но есть предпосылки. Именно как игрока», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, 21 апреля 2023 года защитник Марио Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом». На фоне ухода игрока из бразильского клуба появились слухи о возможном возвращении Фернандеса в Российскую Премьер-Лигу. Из ЦСКА Марио Фернандес ушёл по окончании сезона-2021/2022. Сначала он приостановил карьеру, а позже возобновил её и перебрался в бразильский «Интернасьонал».
- 3 июня 2023
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