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Щенников тепло прощался с ЦСКА, Чалов праздновал гол лёжа. Фото завоевания серебра РПЛ

Щенников тепло прощался с ЦСКА, Чалов праздновал гол лёжа. Фото завоевания серебра РПЛ
ЦСКА — «Ростов»
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3 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в заключительном матче сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил «Ростов». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Владимира Федотова и принесла армейцам серебро турнира.

Таким образом, армейцы впервые за пять лет завоевали медали национального первенства.

Последний раз ЦСКА брал медали чемпионата России в сезоне-2017/2018. Тогда армейцы заняли второе место, набрав такое же количество очков, как и в РПЛ-2022/2023 — 58, уступив чемпиону (московскому «Локомотиву») всего лишь два очка.

Защитник ЦСКА Георгий Щенников провёл последний матч за армейцев. Болельщики поблагодарили игрока за время, проведённое в клубе, а команда соорудила для него традиционный коридор.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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