Щенников тепло прощался с ЦСКА, Чалов праздновал гол лёжа. Фото завоевания серебра РПЛ

3 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в заключительном матче сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил «Ростов». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Владимира Федотова и принесла армейцам серебро турнира.
Таким образом, армейцы впервые за пять лет завоевали медали национального первенства.
Последний раз ЦСКА брал медали чемпионата России в сезоне-2017/2018. Тогда армейцы заняли второе место, набрав такое же количество очков, как и в РПЛ-2022/2023 — 58, уступив чемпиону (московскому «Локомотиву») всего лишь два очка.
Защитник ЦСКА Георгий Щенников провёл последний матч за армейцев. Болельщики поблагодарили игрока за время, проведённое в клубе, а команда соорудила для него традиционный коридор.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 3 июня 2023
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:45
-
20:43
-
20:43
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:30
-
20:29
-
20:23
-
20:21
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:12
-
20:11
-
20:10
-
20:09
-
20:07
-
20:06
-
20:04
-
20:01
-
19:58
-
19:54
-
19:53
-
19:52
-
19:51
-
19:49
-
19:47
-
19:38