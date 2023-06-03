Щенников тепло прощался с ЦСКА, Чалов праздновал гол лёжа. Фото завоевания серебра РПЛ

3 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в заключительном матче сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил «Ростов». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Владимира Федотова и принесла армейцам серебро турнира.

Таким образом, армейцы впервые за пять лет завоевали медали национального первенства.

Последний раз ЦСКА брал медали чемпионата России в сезоне-2017/2018. Тогда армейцы заняли второе место, набрав такое же количество очков, как и в РПЛ-2022/2023 — 58, уступив чемпиону (московскому «Локомотиву») всего лишь два очка.

Защитник ЦСКА Георгий Щенников провёл последний матч за армейцев. Болельщики поблагодарили игрока за время, проведённое в клубе, а команда соорудила для него традиционный коридор.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.