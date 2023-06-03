Сергей Семак ответил на вопрос о вратарской линии «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал трансферную политику санкт-петербургской команды, ответив на вопрос о потенциальном усилении вратарской линии в летнее трансферное окно.
«Посмотрим. Что касается трансферной политики, конечно, мы стараемся по возможности усиливать абсолютно любую позицию, которая у нас есть. Если мы поймём, что есть игроки, которые могут к нам прийти и усилить нашу игру на той или иной позиции, будь она вратарская или любая другая, мы это сделаем. Этим вопросом занимаемся постоянно в рабочем режиме. Начнут ребята те, которые есть, а дальше посмотрим», – приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Напомним, в обойме «Зенита» есть три вратаря – Михаил Кержаков, Александр Васютин и Даниил Одоевский.
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