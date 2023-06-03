Игорь Дивеев отреагировал на вылет «Уфы» из Первой лиги

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев, являющийся воспитанником «Уфы», прокомментировал вылет своей первой команды в профессиональной карьере из Первой лиги.
«Уфа»? Вылетели? Всё очень плохо», – сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, «Уфа» не смогла сохранить место в Первой лиге, покинув второй по статусу дивизион чемпионата России по итогам 34 сыгранных туров. «Уфа» заняла 16-е место в Первой лиге и отстала от спасительного 14-го места на пять очков.
У «Уфы» были шансы остаться в Первой лиге. Если бы уфимцы обыграли краснодарскую «Кубань» в очном матче 34-го тура, то именно они заняли бы 14-е место. Напомним, в прошлом сезоне «Уфа» играла в Российской Премьер-Лиге, но покинула элитный дивизион чемпионата России, потерпев поражение в стыковых матчах.
- 3 июня 2023
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