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«Всё на их совести». Гендиректор ЦСКА — о возможном возвращении Сигурдссона и Эджуке

«Всё на их совести». Гендиректор ЦСКА — о возможном возвращении Сигурдссона и Эджуке
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном возвращении в клуб полузащитника Арнора Сигурдссона и вингера Чидера Эджуке.

«С агентами Сигурдссона и Эджуке мы контактируем, но окончательного решения с их стороны не принято. Здесь всё на их совести. Клуб, к сожалению, может что-то принять только путём переговоров и убеждений. Право юридическое у футболистов, и клуб ничего не может противопоставить. Конечно, они бы нам понадобились — особенно сейчас, когда трудно привозить легионеров хорошего уровня в Россию. Плюс есть вопрос адаптации всегда, а здесь свои игроки, которые себя показали. Они бы пригодились», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Контракт нигерийского вингера с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Соглашение Сигурдссона с ЦСКА рассчитано также до конца следующего сезона.

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