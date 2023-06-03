Гендиректор ЦСКА Бабаев: стоит задуматься о реформе РПЛ
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался на тему реформирования Российской Премьер-Лиги. Функционер считает, что реформы назрели ввиду запрета российским клубам участвовать в еврокубках.
«Считаю, что стоит задуматься о реформе РПЛ. На примере Кубка мы видим, что это оправдано — особенно в изоляции, когда у нас нет международных турниров. Когда, если не сейчас, попробовать и поэкспериментировать? Думаю, что имеет смысл это сделать, но решение должен принимать РФС. Рабочая группа может предложить какие-то идеи», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Напомним, в феврале прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях.
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