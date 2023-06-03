Карпин: четвёртое место для «Ростова» — как для «Зенита» первое

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что доволен позицией своей команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона‑2022/2023.
«Моя оценка сезона? Я уже много раз говорил: если бы мне сказали перед началом сезона, что мы окажемся в первой пятёрке, то подумал бы, что человек сошёл с ума. Если брать в целом, то четвёртое место для «Ростова» — как для «Зенита» первое.
Работой всех ребят доволен, за это им отдельная благодарность. С нашими переездами вообще непонятно, как они выдержали. Претензии предъявить можно, но сейчас — слова благодарности и больше ничего, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
В заключительном, 30‑м туре чемпионата России «Ростов» на выезде разгромно уступил ЦСКА со счётом 1:4. Команда заняла четвёртое место в таблице по итогам сезона, набрав 53 очка.
- 3 июня 2023
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