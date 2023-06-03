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Гендиректор ЦСКА Бабаев оценил работу Федотова на посту главного тренера клуба

Гендиректор ЦСКА Бабаев оценил работу Федотова на посту главного тренера клуба
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев оценил работу главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«Как можно оценить работу Федотова, если я сказал, что мы добились по сути максимально возможного результата в чемпионате? Конечно, великолепная работа. Второй сезон подряд тренер приводит разные команды к серебряным медалям. Стабильность — признак мастерства», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

ЦСКА занял второе место в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона, обыграв в матче заключительного, 30-го тура «Ростов» с разгромным счётом 4:1. Армейцы набрали 58 очков по итогам текущего сезона. Федотов пришёл в клуб год назад, до этого специалист возглавлял «Сочи».

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