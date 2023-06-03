Карпин: ЦСКА стал вторым? Ну круто. Второе и третье места сейчас ничего не дают

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не изменил своё мнение относительно того, что второе и третье места в чемпионате России без выхода в еврокубки ничего не значат.

«Если бы моя команда сейчас попала в медали, изменилось ли бы моё мнение по данному вопросу? Нет. Потому что второе и третье места ничего не дают.

Единственная мотивация у команды в конце сезона — оказаться как можно выше. Есть первое место, а потом все остальные. Ну да, вспомнят, что ЦСКА в этом году занял второе место, ну круто. Ну и? Есть один чемпион — и всё», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

В субботу, 3 июня, «Ростов» на выезде разгромно уступил ЦСКА со счётом 1:4 в матче 30‑го тура чемпионата России. По итогам сезона подопечные Карпина набрали 53 очка и заняли четвёртое место, пропустив вперёд ЦСКА (58) и «Спартак» (54).