Карпин: ЦСКА стал вторым? Ну круто. Второе и третье места сейчас ничего не дают

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не изменил своё мнение относительно того, что второе и третье места в чемпионате России без выхода в еврокубки ничего не значат.
«Если бы моя команда сейчас попала в медали, изменилось ли бы моё мнение по данному вопросу? Нет. Потому что второе и третье места ничего не дают.
Единственная мотивация у команды в конце сезона — оказаться как можно выше. Есть первое место, а потом все остальные. Ну да, вспомнят, что ЦСКА в этом году занял второе место, ну круто. Ну и? Есть один чемпион — и всё», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
В субботу, 3 июня, «Ростов» на выезде разгромно уступил ЦСКА со счётом 1:4 в матче 30‑го тура чемпионата России. По итогам сезона подопечные Карпина набрали 53 очка и заняли четвёртое место, пропустив вперёд ЦСКА (58) и «Спартак» (54).
- 3 июня 2023
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:45
-
20:43
-
20:43
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:30
-
20:29
-
20:23
-
20:21
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:12
-
20:11
-
20:10
-
20:09
-
20:07
-
20:06
-
20:04
-
20:01
-
19:58
-
19:54
-
19:53
-
19:52
-
19:51
-
19:49
-
19:47
-
19:38