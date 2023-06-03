Главный тренер «Торпедо» рассказал, чего не хватило команде для сохранения прописки в РПЛ

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет подвёл итоги сезона для московской команды, которая заняла последнее место в таблице Российской Премьер-лиги и напрямую вылетела в ФНЛ.
«Если подводить итоги всего сезона — это было плохое время для нас. Изначально клуб плохо подготовился к чемпионату, недооценил уровень Премьер-лиги. Далее в зимнее трансферное окно не исправил ошибки и не усилил команду. Это привело к большим сложностям, команда не соответствовала РПЛ.
Но это не оправдание для нас. Мы знали, в какой футбол нужно играть, чтобы сохранить прописку в РПЛ. В последние десять игр работали над тем, чтобы сократить разрыв между нами и уровнем чемпионата. РПЛ показала: чтобы побеждать, нужно доминировать в обеих штрафных. Нам же этого не хватало, особенно в атаке. Местами мы были слабы и у своих ворот. Теперь нужно извлечь уроки и создать в это межсезонье боеспособную команду, чтобы вновь выйти и остаться уже в РПЛ надолго», – приводит слова Клотета пресс-служба «Торпедо».
Напомним, Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года после отставки предыдущего тренера «автозаводцев» Андрея Талалаева.
- 3 июня 2023
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:45
-
20:43
-
20:43
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:30
-
20:29
-
20:23
-
20:21
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:15
-
20:12
-
20:11
-
20:10
-
20:09
-
20:07
-
20:06
-
20:04
-
20:01
-
19:58
-
19:54
-
19:53
-
19:52
-
19:51
-
19:49
-
19:47
-
19:38