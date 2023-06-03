Медина: второе место было бы более сладким, если бы оно давало ЦСКА выход в Лигу чемпионов

Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина подвёл итоги сезона-2022/2023.

«Очень жалко, что сейчас мы не имеем доступа в Лигу чемпионов. Второе место было бы более сладким, если бы оно давало нам выход в Лигу чемпионов. К сожалению, мы не можем повлиять.

Надеюсь, что в скором времени всё вернётся на круги своя. Но мы как игроки и профессионалы должны ставить себе самые высшие задачи и пытаться заканчивать сезон как можно выше. Для этого мы прикладываем все усилия. Даже не имея доступа в Лигу чемпионов, мы должны заканчивать сезон как можно выше», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

ЦСКА набрал 58 очков в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. В финале Фонбет Кубка России армейцы сыграют с «Краснодаром».